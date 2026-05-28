¡Anunciada nueva expansión ‘Songs of the Past’ para The Witcher 3! Saldrá en 2027

Para muchos, la historia del brujo había encontrado su final perfecto tras la majestuosa expansión Blood and Wine. Geralt de Rivia parecía gozar de un merecido retiro en las soleadas tierras de Toussaint, dejando atrás las cacerías de monstruos y las intrigas políticas. Sin embargo, el camino de un brujo nunca termina realmente. A pesar de que la comunidad tenía sus expectativas puestas en la ya anunciada cuarta entrega de la saga, CD Projekt RED ha decidido traer de vuelta a su protagonista más icónico para una última gran travesía que ampliará el inmenso legado de The Witcher 3: Wild Hunt.

El anuncio de este nuevo capítulo llegó de una forma completamente inusual, marcada por la famosa “Ley de la Sorpresa” tan recurrente en el universo de Andrzej Sapkowski. Aunque el estudio polaco tenía planeado revelar la noticia durante su evento digital REDstreams, la información apareció antes de tiempo debido a una filtración dentro del propio RED Launcher. Lejos de ignorar el suceso, las redes oficiales de CD Projekt RED abrazaron la situación, confirmando al instante la existencia del nuevo contenido y desatando la euforia masiva de los fanáticos.

Bajo el título de Songs of the Past, esta gigantesca expansión tiene una ventana de lanzamiento fijada para el año 2027. Para asegurar un nivel de calidad a la altura de sus legendarias predecesoras, el proyecto está siendo codesarrollado junto a Fool’s Theory, el talentoso equipo conformado por veteranos de la franquicia que también se encuentra a cargo del anticipado The Witcher Remake. Esta sinergia promete mantener intacta la esencia oscura, inmersiva y adulta que enamoró a millones de jugadores en 2015.