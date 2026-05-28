Call of Duty: Modern Warfare 4 es oficial: regresa Infinity Ward con una Guerra en Corea

El secreto a voces finalmente ha sido revelado: Activision e Infinity Ward han anunciado oficialmente Call of Duty: Modern Warfare 4, cuyo lanzamiento global está fijado para el 23 de octubre de 2026. Con el apoyo de estudios como Beenox y Raven Software, esta nueva entrega ha sido descrita por sus creadores como “el Modern Warfare definitivo”. Como gran hito técnico y comercial, el título marca el fin de una era al abandonar definitivamente el soporte para PlayStation 4 y Xbox One, apostando por aprovechar al máximo el hardware de PS5, Xbox Series X|S y PC. Además, el juego hará historia al estrenarse desde el primer día en la nueva Nintendo Switch 2, marcando el retorno de la saga a una consola de Nintendo tras trece años de ausencia, aunque cabe destacar que el juego no llegará de lanzamiento a Xbox Game Pass. En el apartado narrativo, Modern Warfare 4 retoma la acción tras los dramáticos sucesos de la tercera entrega y lleva el epicentro del conflicto a la península de Corea. Tras una invasión a gran escala por parte de Corea del Norte, los jugadores experimentarán una campaña oscura y muy realista desde dos frentes distintos. Por un lado, seguiremos a un escuadrón de soldados surcoreanos novatos (como el soldado Park) y marines estadounidenses, quienes lucharán por sobrevivir en las trincheras y la guerra urbana. Por otro lado, un vengativo Capitán Price operará al margen de la ley y apartado de la Fuerza Operativa 141, formando una alianza clandestina en su implacable cacería de Vladimir Makarov a través de escenarios que van desde misiones nocturnas en Mumbai hasta las calles de París y Nueva York.

En cuanto a la jugabilidad y el multijugador, Infinity Ward ha escuchado atentamente a la comunidad e introduce cambios sustanciales junto al regreso de características clásicas. El título reintroduce los puntos rojos tradicionales en el minimapa, el sistema de votación de mapas, las ventajas clásicas y un sistema de Prestigio tradicional dividido en dos rutas. El motor gráfico de nueva generación permite mecánicas de movimiento más fluidas, mejorando el agarre en cornisas y el parkour, a la vez que se ha eliminado la dispersión aleatoria de las balas (weapon bloom) al disparar desde la cadera. La gran novedad es la inclusión de “Kill Block”, un campo de batalla dinámico capaz de reconfigurar sus rutas y coberturas en tiempo real entre rondas, creando más de 500 trazados distintos. Más allá de la campaña principal y el ecosistema multijugador tradicional, la noticia que más ha resonado entre los veteranos es el retorno del modo DMZ. Esta experiencia táctica de extracción, que debutó originalmente en 2022, promete evolucionar significativamente gracias a las capacidades del nuevo hardware. Según los primeros detalles compartidos por Activision, el modo castigará a los más arriesgados, obligando a los escuadrones a saquear, luchar, negociar y traicionar en un entorno hostil donde ningún despliegue será igual al anterior. La promesa de una inteligencia artificial superior y físicas de destrucción avanzadas sugiere que DMZ alcanzará finalmente el nivel de tensión y profundidad que la comunidad deseaba.