Mixtape, estrenado el 7 de mayo de 2026, es el nuevo proyecto del estudio australiano Beethoven & Dinosaur (creadores de The Artful Escape) y la editora Annapurna Interactive. La historia sigue a tres amigos —Stacy, Slater y Cassandra— durante su última noche en la ciudad ficticia de Blue Moon Lagoon en 1999, justo antes de separarse para iniciar su vida universitaria. A través de este viaje, el título captura la esencia del cine de adolescentes explorando la amistad, el miedo a crecer y el inevitable paso a la adultez. En cuanto a su gameplay, el juego se aleja de los retos convencionales para estructurarse como una serie de viñetas jugables que actúan como recuerdos. En lugar de combates o rompecabezas complejos, los jugadores participan en pequeños minijuegos que van desde lanzar piedras en un lago o empujar un carrito de supermercado por la calle, hasta un caótico minijuego de besos. Esta jugabilidad es extremadamente permisiva; de hecho, en varias secciones el jugador puede simplemente soltar el mando y la historia avanzará por sí sola, careciendo de penalizaciones o estados de “game over”.

Este diseño simplificado se sostiene casi en su totalidad sobre un apartado audiovisual deslumbrante que rinde homenaje a la década de los noventa. Adoptando una estética que mezcla colores cálidos con animaciones stop-motion, cada escena se siente como un videoclip interactivo. La banda sonora es el auténtico motor de la experiencia, contando con grandes éxitos de artistas como The Smashing Pumpkins, Joy Division, Devo y Portishead, cuyas canciones dictan el ritmo narrativo y elevan emocionalmente las travesuras de los protagonistas. Este enfoque nostálgico ha sido aplaudido masivamente por la prensa especializada, que le ha otorgado reseñas sobresalientes. Los críticos han elogiado su capacidad para encapsular la melancolía de la juventud, valorando su atrevida dirección de arte y cómo la música enriquece la trama. Para la prensa, la falta de mecánicas tradicionales no representa un defecto, sino una decisión de diseño consciente que evita interrumpir el flujo de una historia que busca evocar sentimientos muy específicos en sus escasas tres horas de duración. No obstante, esta aclamación ha provocado una enorme polémica entre gran parte de los jugadores. Muchos usuarios critican las puntuaciones perfectas, argumentando que un título con tan poca interactividad y un desarrollo tan lineal no debería ser considerado una obra maestra del medio. La frustración de la comunidad se ha entrelazado con debates sobre la objetividad periodística, acusando a los medios de guiarse por preferencias ideológicas o estéticas y de exhibir una severa desconexión frente a un público que exige mecánicas profundas y desafío real al pagar por un videojuego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE