[Opinión] Top 10 de toda la vida: waifus de los videojuegos

Empecemos hablando sobre el término ‘waifu’. Claro, todos sabemos que proviene de la “japonización” de la palabra ‘wife’ del inglés. Con eso ya podríamos tener claro lo que es una waifu, tratándose de un personaje ficticio para el cual el fan siente una profunda devoción. Para este ejercicio, consideraremos varios aspectos claves que fueron tomados en cuenta para que los personajes entraran al top.



Más allá de una cuestión de diseño, los personajes que elegí para mi top 10 de waifus son personajes que cuentan con una personalidad bastante bien definida, es decir, que no son simplemente NPC con caras bonitas. Además, he tomado en cuenta la calidad narrativa de las historias en las que participan y el trasfondo y desarrollo de personaje que atravesaron a lo largo de las mismas.



Dicho esto, podemos comenzar con el top, teniendo todavía tiempo para recordar que se trata de una opinión profundamente personal por parte de quien escribe.

10. Carmine (Pokémon)

Sé lo que están pensando, déjenme explicar. Carmine (o Corin, como fue llamada en la traducción a español) es un personaje que aparece por primera vez en el DLC ‘La Máscara Turquesa’ de Pokémon Escarlata y Púrpura. Se trata de la hermana mayor de quien se convertirá en nuestro rival en dicho contenido descargable, Kieran (Cass, en español), y sabemos desde el primer momento en que los vemos que no serán simples personajes de fondo.



Carmine marca varias casillas de estereotipos de hermana mayor, especialmente con su trato hacia Kieran, a quien a menudo regaña y ordena, pero de quien siempre se preocupa y es ella quien se asegura de su bienestar durante toda la historia, incluso pidiendo al jugador su ayuda para lograrlo. Carmine cuenta con una personalidad extremadamente segura de sí misma, rozando con el narcisismo, pero manteniéndose dentro del margen de lo agradable y hasta encantador.



Con una personalidad mandona, Carmine encuentra momentos para demostrar su valentía y la nobleza de su corazón, al tener que enfrentar los peligros del Área Cero para ayudar a resolver el misterio, a la vez que logra recuperar a su hermano, que se había perdido en su propia obsesión por los combates. Su relación de plena confianza y hasta respeto con el jugador hacen que a pesar de sus arranques de ira se convierta en una digna integrante de este glorioso top.

9. Triss Merigold (The Witcher)

Sí, el eterno debate entre Yennefer de Vengerberg o Triss Merigold tiene una dirección muy clara en este top. Sabemos que Yennefer es el romance canónico de Geralt, y también sabemos lo tóxica que es su relación. Es difícil saber cuanto de lo que Yennefer hace o dice es verdad o simple manipulación. Su personalidad dominante, sarcástica y fría contrasta exageradamente con lo que ofrece Triss Merigold.



Triss es mucho más expresiva, más abierta con sus sentimientos y aspiraciones. Ella no sigue bandos, hace lo que cree que es correcto, independientemente de si la siguen o no. También es una hechicera muy capaz, por supuesto, pero su verdadera fuerza radica en su corazón de oro. Triss ofrece un refugio de amor, comprensión y dulzura, muy diferente a las madrigueras a las que está acostumbrado el brujo.



La elección entre ambas siempre será objeto de debate. Si nos ponemos técnicos, en cuestión de diseño probablemente Yennefer tenga las de ganar, pero en su conjunto, ese mínimo de puntuación por el que Triss se queda atrás se compensa con creces con su personalidad y actitud.

8. Sophitia Alexandra (SoulCalibur)

Estamos ante uno de los personajes más clásicos del top, Sophitia Alexandra, la elegida de los dioses. Un personaje con una bondad inconmensurable en su corazón, encargada de una tarea que podría romper el espíritu de cualquiera: destruir la espada maldita Soul Edge, cometido que logra luego de múltiples dificultades y conflictos, pero pagando un precio alto.



En la línea de tiempo original de SoulCalibur, Sophitia muestra una determinación inquebrantable con respecto a su deber divino, sin dejar de lado su propia humanidad, incluso sintiendo lástima por los monstruos a los que debe eliminar. Una vez que su tarea está cumplida, puede volver a su vida normal, convirtiéndose en madre de dos hijos. Pero cuando el destino vuelve a llamarla para salvar a su hija de la maldad, ella hace todo lo que está a su alcance para lograrlo.



Sophitia representa el mito griego clásico: heroica, valiente, leal y extremadamente hábil en combate, envuelta en una capa de pureza y belleza divina. Además, su determinación se vuelve todavía más feroz cuando su familia es lo que está en juego, ya no solo lucha por encargo de los dioses, sino por algo mucho más importante para ella.

7. Bayonetta (Bayonetta)

La Bruja de Umbra encuentra su merecido lugar de honor en este top. Hablar de Bayonetta es hablar de elegancia letal, extremadamente provocadora y estilizada sin llegar a ser vulgar. Este personaje es una danza mortífera en todos los sentidos imaginables. Bayonetta no busca la sutileza, sino el impacto visual puro y duro, y lo consigue con creces cada vez que aparece en pantalla.



Bayonetta puede enfrentarse a monstruos del tamaño de edificios sin despeinarse ni perder la compostura. Para ella, los combates son un baile, y nadie es capaz de opacarla cuando despliega todas sus habilidades, armas y el frenetismo de su estilo de lucha. Se trata de un completo espectáculo. Ni la amnesia, ni el infierno, ni el apocalipsis multiversal pueden hacerla retroceder, siempre resolverá cualquier conflicto con gracia, magia y balazos.



Pero además de todo lo mencionado, Bayonetta tiene un lado sensible, que se va desarrollando entre líneas en sus tres entregas principales, donde demuestra que también es una feroz protectora cuando se trata de cuidar a quienes se han ganado su cariño. Es una fuerza de la naturaleza, pero no destructiva ni caótica como una tormenta, sino más bien como la gravedad: inevitable, imperturbable, un centro de masa absoluto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

6. 2B (NieR: Automata)

Una de las guerreras más letales de la ciencia ficción moderna, con un diseño que se ha vuelto icónico no solamente por su apariencia, sino por el simbolismo de cada uno de los detalles que componen su aspecto. NieR: Automata ofrece una de las historias más crueles sobre el existencialismo y el contraste entre el absurdo y el libre albedrío. Nuestra protagonista está atrapada en un bucle de deber y dolor para el que claramente no fue programada, y eso la lleva a atravesar uno de los desarrollos de personaje más intensos que un androide haya sufrido en la ficción.



Akihiko Yoshida se encargó de diseñar el aspecto de 2B, siendo una absoluta masterpiece de diseño visual. La elegancia roza con la letalidad de su programación. Viste un traje que aparenta ser de alta costura gótica o hasta victoriana, pero es realmente un uniforme de combate, tacones incluidos. Y como la cereza del pastel, el visor que utilizan los androides y que cubre sus ojos, siendo también una metáfora de como se mantienen ciegos ante la verdad que el juego presenta a medida que avanza la historia.



Los sentimientos están prohibidos para los androides, la guerra, la matanza, es todo lo que tienen. Un ciclo de conflicto en el que solo deben matar sin hacer preguntas. ¿Qué caso tiene algo como eso? A través de la historia, 2B se enfrenta a conflictos que escapan a su programación, derritiendo poco a poco esa capa de frialdad que a su vez le sirve como escudo ante los horrores de este mundo, ofreciendo uno de los desarrollos más humanos para un personaje no-humano.

5. Makoto Nijima (Persona)

Persona está lleno de personajes entrañables. Pero para este top, la elección es simplemente indiscutible. Y es que Makoto atraviesa uno de los arcos de personaje más realista (en la medida de los posible), con una madurez envidiable y encontrando una resolución a su conflicto interno que no solo la satisface, sino que le permite finalmente estar en paz consigo misma.



En Persona 5 todos llevan una máscara, tanto literal como metafóricamente, la de Makoto es la niña buena, la presidenta del consejo estudiantil, la que nunca se equivoca y siempre tiene calificaciones perfectas. Al final, el peso de esta percepción de todo el mundo (familia, maestros, compañeros) termina por ejercer una presión que se vuelve insoportable. Y a todo este conflicto, podemos sumar el punto de quiebre que finalmente hace que Makoto se “quite su máscara”: ¿seguir las reglas y hacer lo correcto es lo mismo?



Aunque al inicio tenga una demasiado estricta y perfeccionista, poco a poco Makoto se va desenvolviendo socialmente, en un grupo donde finalmente se siente cómoda y puede ser quien realmente es y no quien el mundo cree que es o debe ser. Además, no podemos dejar atrás el impacto visual de su traje de motociclista, con las manoplas de acero y claro, su Persona, Johanna, literalmente una motocicleta. Ah, y además es experta en artes marciales. Para pensar, señores.

4. Jill Valentine (Resident Evil)

Sobre Jill Valentine, poco puede decirse que no se haya dicho antes. Desde el incidente en Raccoon City el 28 de septiembre, en el que los monstruos se apoderaron de la ciudad, y de alguna manera, ella seguía con vida. El instinto agudo, el pragmatismo, una inmutabilidad psicológica que asustaría a los expertos. Herramientas útiles durante el fin del mundo, y que además de su pistola, son parte del arsenal de Jill, lo que le permite siempre salir a flote de cualquier situación.



Con el diseño de Jill tenemos una situación bastante particular, ya que en ambas de sus encarnaciones ha sido moldeada en base al escaneo de personas reales. Para la línea de tiempo original, el rostro de Jill fue prestado por la actriz Julia Voth (favorito personal), que dotó a la agente de un rostro angelical que contrastaba profundamente con su personalidad militar y la letalidad de su entrenamiento. Para los remakes, fue la modelo Sasha Zotova quien puso su rostro en el personaje, dándole a Jill un aspecto más realista, conservando la belleza natural que la caracteriza.



Pero sin importar como se vea, Jill Valentine se caracteriza por dos palabras clave: determinación y lealtad. No importa si vive una pesadilla en la Mansión Spencer, o si Nemesis la persigue por toda Raccoon City, Jill encontrará la forma no solo de sobrevivir, sino también de hacer explotar a sus enemigos en el proceso. Y jamás se le ocurriría dejar atrás a ninguno de sus compañeros... A menos que le controlen la mente, pero no hablamos de eso.

3. Lae’zel (Baldur’s Gate)

Sí. La guerrera githyanki está muy arriba en este top, y siendo honesto, no es para menos. Lae’zel es uno de los personajes con el desarrollo más intenso en todo Baldur’s Gate 3. Es de esos personajes que, por su personalidad, puede que comiencen cayéndote muy mal, pero que, si le das la oportunidad, te sorprende de manera bastante grata. Proviene de una raza guerrera que valora la fuerza sobre todas las cosas, incluso sus propias vidas, y por ello es que, ganarse su respeto, o incluso su cariño, es algo de leyenda.



Lae’zel atraviesa un cambio radical de enfoque sobre su propia existencia cuando todo lo que creía se pone en duda, pero en lugar de quebrarse emocionalmente, ella se llena de ira y la utiliza como combustible para su determinación, que ahora se orientará al camino correcto. El jugador puede acompañarla en este viaje, como un valioso aliado o como compañero romántico.



Y es precisamente en esta segunda opción donde Lae’zel brilla narrativamente, pues es un cambio radical desde la primera vez que la vemos hasta el momento en el que confiesa que ya no es capaz de imaginar un mundo sin nosotros. Esa transformación progresiva que, dicho sea de paso, no elimina para nada su personalidad firme, valiente y guerrera, es lo que la pone tan alto en este top, además de su diseño visual, impactante, estilizado y letal.

2. Lara Croft (Tomb Raider)

Uno de los íconos femeninos en la historia de los videojuegos, con una extensísima trayectoria en la industria, con una cantidad enorme de juegos en su carrera y formando parte de listas como esta desde tiempo ancestrales. Obviamente la arqueóloga, aventurera y experta en supervivencia Lara Croft tiene la plata de este top. Saltar de un risco sin equipo de seguridad, escalar montañas en plena tormenta de nieve, nadar en aguas infestadas de anguilas, Lara ni se inmuta.



Su arco es su arma característica, pero lo que realmente la vuelve extremadamente peligrosa es su determinación infinita, que en conjunto con su condición física perfecta, la convierten en prácticamente una máquina que jamás se cansará de correr, saltar y pelear hasta lograr sus objetivos. Y aunque si que ha saqueado varias tumbas y templos, para Lara ningún tesoro vale arriesgar a sus seres queridos o la seguridad de inocentes.



Simplemente una heroína de acción clásica en toda regla. Al igual que todos los personajes que la precedieron, ella no necesita que la salve, ella es quien te salva. Y de una manera exagerada y épica, al más puro estilo Tomb Raider. Ya sea si hablamos de la era clásica, con una Lara dura, badass e implacable, o la Lara de la era Survivor, que es más humana y vulnerable, lo cual lo vuelve un personaje mucho más creíble en su resiliencia y madurez, Lara Croft es sinónimo de independencia y capacidad absoluta.

1. Mercy (Overwatch)