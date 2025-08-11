Diez Gaming

El simulador social Avakin Life como espacio para el arte

Avakin Life ha sido conocido por su capacidad de juntar personas de todo el mundo, con diferentes talentos y formas de ver el mundo. Hoy, veremos un caso muy particular.

  • El simulador social Avakin Life como espacio para el arte

    Avakin Life se encuentra disponible de manera gratuita en las plataformas de Android, iOS y PC.
2025-08-11

Avakin Life es un simulador social que vio su origen en 2013, hace más de una década, y desde entonces, ha servido como punto de encuentro para personas que desean socializar en un entorno virtual y vivir experiencias que solamente un juego de este estilo podría brindar.

Como en todas las plataformas online, podemos encontrar personas de todo tipo, pero hoy estamos aquí para hablar de una usuaria en particular, que utiliza su talento para el dibujo como foco principal para la creación de contenido a través de sus redes sociales. Estamos hablando de Sailor Moon, también conocida como Sailor Bonnie.

La joven artista y creadora de contenido comparte su arte con la comunidad de Avakin Life de manera muy particular, recreando los vlogs del estilo “dibujando gente en la calle” trasladándolo al entorno digital del juego, donde encuentra a jugadores con estilos interesantes y decide dibujarlos en su libreta en la vida real, mostrando su proceso creativo a través de sus cuentas oficiales.

Instagram

Pocas veces nos encontramos con casos como este, que merecen ser celebrados, en los que una interacción dentro de un videojuego multijugador cambia de forma y se transmite en arte, generando una sensación más cercana entre la comunidad, que resulta ser el fin último del juego en sí mismo. Jugadores como Sailor Moon nos demuestran que Avakin Life, y todos los simuladores sociales, pueden ser espacios para el arte y la sana convivencia.

Puedes seguirla a través de sus redes sociales en TikTok e Instagram si deseas apoyar su contenido.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Diez Gaming