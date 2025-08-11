El simulador social Avakin Life como espacio para el arte

Avakin Life es un simulador social que vio su origen en 2013, hace más de una década, y desde entonces, ha servido como punto de encuentro para personas que desean socializar en un entorno virtual y vivir experiencias que solamente un juego de este estilo podría brindar.

Como en todas las plataformas online, podemos encontrar personas de todo tipo, pero hoy estamos aquí para hablar de una usuaria en particular, que utiliza su talento para el dibujo como foco principal para la creación de contenido a través de sus redes sociales. Estamos hablando de Sailor Moon, también conocida como Sailor Bonnie.

La joven artista y creadora de contenido comparte su arte con la comunidad de Avakin Life de manera muy particular, recreando los vlogs del estilo “dibujando gente en la calle” trasladándolo al entorno digital del juego, donde encuentra a jugadores con estilos interesantes y decide dibujarlos en su libreta en la vida real, mostrando su proceso creativo a través de sus cuentas oficiales.