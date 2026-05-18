[Pokémon Champions] Tyrantrum: no importa lo que hagas, no funcionará

Puede que, por fuera Pokémon Champions, pretenda ofrecer la oportunidad a los jugadores de experimentar con diversas composiciones para sus equipos, con el fin de encontrar estrategias nuevas que sean eficientes y se traduzcan en victorias. Pero es bien sabido que solo unos cuantos Pokémon funcionan realmente, y las estrategias comprobadas como efectivas se pueden contar con los dedos de una mano.

El caso de Tyrantrum resulta especialmente doloroso, puesto que se trata de un increíble diseño, basado en el popular Tiranosaurio Rex, uno de los máximos depredadores del Cretácico. Lamentablemente, los desarrolladores no fueron amables con su reparto de estadísticas y, para ser francos, tampoco con los movimientos que puede aprender, ni con sus habilidades.

Tyrantrum cuenta con 82 puntos de salud, 121 de Ataque, 119 de Defensa y paupérrimos 59 de Defensa Especial y 71 de Velocidad. Omitiremos el Ataque Especial (69) para este ejercicio por ser irrelevante. Con un reparto de estadísticas tan malo, las opciones de volverlo medianamente viable se vuelven increíblemente escasas. Sus tipos Roca y Dragón le otorgan muchas debilidades sumamente comunes: Acero, Dragón, Hada, Hielo, Lucha y Tierra, y considerando su horrible Salud y Defensa Especial, no caer debilitado de un golpe ya es un reto imposible.

Para formato VGC, Tyrantrum es absolutamente inviable, sus terribles defensas hacen que, si no es debilitado de un solo golpe, un focus por parte de ambos Pokémon rivales se aseguren de debilitarlo antes de que pueda hacer nada. Sin embargo, existe una forma en la que puede, por lo menos —y con suerte—, llegar a eliminar a al menos un Pokémon rival, exclusivamente en formato de Individuales.

Tyrantrum con Pañuelo Elección



Al maximizar la Velocidad de Tyrantrum con 252 EVs en, naturaleza Jolly (Jolly) (+Vel, – At. Esp) y el uso del Pañuelo Elección (Choice Scarf), podemos alcanzar el nada despreciable número de X, lo que garantiza ser más rápido que gran parte de los Pokémon del formato incluso si tienen una gran inversión en Velocidad, a excepción de Pokémon naturalmente rápidos como Dragapult y otros usuarios del Pañuelo Elección.

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Ahora que tenemos una velocidad bastante decente, viene el segundo paso de nuestra estrategia, ya que nuestra segunda inversión de EVs son 252 en Ataque, llegando a X. Tendremos Cabeza Roca como habilidad, que anula el daño por retroceso de movimientos que lo produzcan, y nuestro movimiento insignia será Testarazo, que tiene 150 de potencia, con STAB de Tipo Roca. Nuestra tercera inversión de EVs es irrelevante, pues no marca diferencia alguna en ninguna estadística, pero podrían ser 4 EVs en Defensa Especial, para llegar a X, que sigue siendo pésimo.

¿El problema? Aunque seamos más rápidos que varios Pokémon, nuestro ataque de X no garantiza que Testerazo pueda debilitar de un golpe a cualquier Pokémon que no reciba el ataque como Supereficaz. Y peor aún, la Precisión de 80 de Testarazo lo convierte en un movimiento altamente inconsistente, aun con la eliminación de su retroceso por Cabeza Roca.

El resto de nuestro moveset puede complementarse con:



• Terremoto: un movimiento de cobertura para los Pokémon Tipo Acero, pero que no se verá beneficiado por el STAB.



• Enfado: un movimiento también extremadamente fuerte, que sí se verá potenciado por STAB, pero que resultará en una confusión tras su uso continuo.



• A bocajarro o Danza Dragón: una cobertura de Tipo Lucha que nunca cae mal o una posibilidad de boostearnos con Danza Dragón, sobre lo cual profundizaremos.

En una partida extremadamente ideal, el primer Pokémon del rival será de un Tipo que tenga miedo del Tipo Roca (Volador, Fuego, etc.), por lo cual el rival se verá forzado a realizar un cambio, dándonos la oportunidad de utilizar Danza Dragón e incrementar nuestro Ataque y nuestra Velocidad un nivel.

En una partida no ideal (que serán la mayoría), el primer Pokémon del Rival será una criatura que reciba daño neutro de Testarazo y pueda resistirlo con su Defensa. Como glass cannon que es, Tyrantrum probablemente caiga debilitado tras no poder eliminar a su rival de un solo golpe. Esta estrategia es un todo o nada, donde las probabilidades estarán siempre de parte del rival.

¿A qué conclusión podemos llegar con todo este análisis? A ninguna. Tyrantrum es un Pokémon que impone por su diseño, pero que su reparto de estadísticas lo ha condenado a ser inferior a la mayoría de Pokémon del formato. ¿El mayor problema? Su Velocidad. A pesar de que su Defensa Especial hace que pueda morir hasta de un susto, el verdadero problema es su Velocidad.

Como vimos en su única estrategia viable, debemos sacrificar todo para hacer que su Velocidad sea decente. Si no dependiéramos del Pañuelo Elección, puede que otro objeto o la posibilidad de rotar entre movimientos resultaran de mayor ayuda. Con 71 de Velocidad base, Tyrantrum es demasiado lento para cualquier escenario y demasiado rápido para usarse en Espacio Raro, quedando en un limbo en el que su mejor opción es incrementar sus chances de golpear primero antes de ser debilitado.

En el ecosistema competitivo, no podremos usar a nuestros favoritos. Por lo que debemos apegarnos a las estrategias que sabemos que funcionan. Lo cual es lamentable, puesto que existen más de 1,000 especies, pero siempre deberemos mantenernos dentro del limite de lo aceptable. Tyrantrum no es un buen Pokémon, bajo ninguna circunstancia, pero siempre lo recordaremos por su gran diseño y por hacerme escribir tres páginas sobre lo malo que es.