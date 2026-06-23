  1. Frase del dia

Cristiano Ronaldo

Fue una semana difícil y oscura, empezó como si me hubiera retirado del fútbol, pero resistí como siempre resisto porque creo en el trabajo. Dijeron que debería retirarme, pero estoy aquí

23 de junio de 2026 a las 06:00
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