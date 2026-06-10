  1. Frase del dia

Eduardo Biscayart

Si Panamá puede conseguir ganar un partido en el Mundial sería glorioso. Esa es la pregunta del millón, porque son todas selecciones a las cuales el cuadro canalero mira desde abajo

10 de junio de 2026 a las 06:00
Unime ahora al canal
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias