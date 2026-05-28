  1. Frase del dia

Enrique Riquelme

"Los socios merecen saber la verdad de lo que está pasando dentro del club (...) En todo caso, nuestra candidatura seguirá con una campaña limpia, serena, centrada en las ideas de futuro para los socios y siempre, transparente y respetando el legado que todos los madridistas hemos heredado desde 1902", concluyó.

28 de mayo de 2026 a las 06:00
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