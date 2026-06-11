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Frase del dia
Javier Aguirre
Es un escenario brutal este Mundial, eso hace que las piernas tiemblen un poco y eso al jugador le hace pensar. El escenario es muy grande. El estado emocional, muy fuerte.
11 de junio de 2026 a las 06:00
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