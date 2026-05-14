  1. Frase del dia

Javier Tebas

El Caso Negreira lo estiran y lo estiran para tapar otros “errores”. Se marchó el Barça de la Superliga y, volvió la dignidad que había estado guardada en un cajón

14 de mayo de 2026 a las 06:00
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