  1. Frase del dia

José Mourihno

Recibí una propuesta de renovación del Benfica el miércoles, que fue entregada a mi representante (Jorge Mendes), propuesta que no quise ver, ni conocer, ni analizar; solo lo haré a partir del domingo.

15 de mayo de 2026 a las 06:00
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