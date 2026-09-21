  1. Frase del dia

Juan Ignacio Martínez

Nosotros no vamos a hacer milagros porque los milagros solamente los hizo Jesucristo. Nosotros lo que prometemos sobre todo es mucha intensidad y que el jugador crea en lo que hace.

21 de septiembre de 2026 a las 06:00
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