  1. Frase del dia

Lionel Messi

No sé qué voy a hacer sin vos (papá), no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más.

12 de agosto de 2026 a las 06:00
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