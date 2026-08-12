Lionel Messi

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No sé qué voy a hacer sin vos (papá), no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más.
12 de agosto de 2026 a las 06:00
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