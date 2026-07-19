  1. Frase del dia

Lionel Scaloni

Espero que la gente sea consciente de lo que se ha conseguido. Ya lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario, pero a este grupo hay que agradecerle porque han sido unos guerreros.

19 de julio de 2026 a las 06:00
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