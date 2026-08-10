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Marc Cucurella
Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, tener la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. Me vino la oportunidad y no tuve ninguna duda.
10 de agosto de 2026 a las 06:00
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