  1. Frase del dia

Marc Cucurella

Como jugador, como niño que empieza jugando al fútbol, tener la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. Me vino la oportunidad y no tuve ninguna duda.

10 de agosto de 2026 a las 06:00
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