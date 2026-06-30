  1. Frase del dia

Marcelo Bielsa

Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido por su ánimo. Muslera me dijo que estaba tan golpeado que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas.

30 de junio de 2026 a las 06:00
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