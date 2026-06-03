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Frase del dia
Rafael Villeda
Pinto ya tenía muy tomada la decisión de no continuar en el equipo. Ni siquiera hablamos de un contrato de renovación, o sea, de cifras ni nada porque él estaba ya con la decisión tomada.
03 de junio de 2026 a las 06:00
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