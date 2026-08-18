  1. Frase del dia

Rodri Hernández

El Barcelona siempre ha sido para mi un referente a nivel mundial. Es cierto que tenía alguna otra propuesta, pero el Barça fue la primera opción y así y así se lo dije a la directiva.

18 de agosto de 2026 a las 06:00
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