Beckeles: “Dimos un golpe de autoridad y los jóvenes de Olimpia se dieron cuenta”

Seguir a @kelvincoelloHN

Brayan Beckeles ha resurgido en el momento clave que Olimpia lo necesitaba. Ha jugado en los últimos cuatro partidos de titular, dos de volante de contención y dos de central. Está listo para seguir en el 11 de Pedro Troglio y explica las razones de su suplencia.

El exjugador del Necaxa de México dice que “nunca le ha tenido miedo a Motagua”, pues los azules le han ganado las dos últimas finales al Olimpia, situación que ahora puede cambiar si en la pentagonal le ganan el miércoles a la UPN ya que los pondría a la cabeza de la tabla.

Leer: EL LAMENTO DE PEDRO TROGLIO FRENTE A MOTAGUA

Recupera la sonrisa: “La sonrisa nunca la perdí porque me he mantenido trabajando y gracias a Dios me ha tocado jugar. Hay muchos como Rembrant Flores que no está jugando, Papuchi, Paz, Ferrari que no juegan pero es por la grandeza de Olimpia que tiene un gran plantel”.

La confianza que ganó: “Es lo que siempre he dicho, uno tiene que estar preparado para lo que venga; me tocaron momentos complicados pero el fútbol no era el culpable, era el tiempo de Dios porque tarde o temprano me iba a tocar jugar y solo era de esperar”.

El defensor del Olimpia, Brayan Beckeles, en el partido ante Motagua en el estadio Olímpico. Fotos Neptalí Romero

La razón de su suplencia: “Eran decisiones técnicas; el profesor Troglio está haciendo las cosas bien y vamos por buen camino, estamos ganando y es muy difícil tocar un equipo ganando, pero solo queda esperar”.

Leer. PROHIBIDAS LAS RELACIONES SEXUALES EN OLIMPIA

Tienen de hijo a Motagua: “Se lo merece Olimpia por los jóvenes que tiene el club y creo que es para ellos y la afición ya que los azules en momentos importantes sacaban las victorias pero ahora nosotros dimos un golpe de autoridad y los jóvenes se dieron cuenta que son capaces de lograrlo”.

Lo que los hizo cambiar Troglio: “En todo. Aquí todos somos líderes, jugadores con personalidad y el profesor también la tiene. Aquí solo se nos da la confianza de jugar y hay que responder en lo que tenemos que hacer”.

El campeonísimo a la vista: “Emparejamos todos; vamos día a día, paso a paso; nos toca ahora enfrentar a la UPN, esperarlo en casa, buscar el triunfo para que todos estemos contentos con nuestra afición en Tegucigalpa”.

Se quitaron paternidad de Motagua: “Yo nunca le he tenido el miedo a Motagua, ni Olimpia le tiene miedo, son rachas; a ellos les tocó ganar. Cuando jugaba antes de irme al extranjero siempre le ganábamos, estas son rachas y hay que aprovecharlas”.

No bajar los brazos: “Aquí no hay que relajarse porque todo mundo pelea por un puesto, todo el mundo lucha, todo el mundo quiere jugar y el que entre el campo por alguna lesión, no suelta la titularidad; esto es Olimpia”.