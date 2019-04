Hora y canal: Barcelona buscará un triunfo contra el Alavés para ir asegurando La Liga

En su camino hacia el triplete, el FC Barcelona tendrá este miércoles la primera ocasión de festejar el título de Liga, siempre que gane al Alavés y el Atlético de Madrid, segundo, pierda en casa ante el Valencia.

Con cinco fechas para el final, la jornada intersemanal puede decidir ya el título. El Barcelona aventaja al Atlético en 9 puntos, que serían 12 si se dan esos resultados... una diferencia insalvable para los madrileños, que tienen perdida la serie con los catalanes en caso de empate a puntos final.





El título número 26 de liga para el Barcelona, no obstante, parece una cuestión de tiempo, pero cuanto antes lo festeje, más rápido se podrá concentrar el equipo dirigido por Ernesto Valverde en los otros dos objetivos de la temporada: la Champions (el Barça jugará las semifinales contra el Liverpool el 1 y 7 de mayo) y la final de la Copa del Rey, contra el Valencia el 25 de mayo.



Las cuentas son claras: si el equipo de Valverde gana el martes en su visita al Alavés y el Atlético pierde al día siguiente contra el Valencia, el Barça sumará su octavo título liguero en once años. De no ser así, el equipo catalán conquistará el título sin depender de otros si gana en Vitoria y al Levante el sábado.





"Hay que asegurar el campeonato y ganar el título lo antes posible, sin relajarnos. Después ya pensaremos en las semifinales" de Champions, admitió el capitán Lionel Messi.



Posibles alineaciones:



Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, Ely, Laguardia, Duarte; Tomás Pina, Brasanac, Wakaso; Rolan, Jony y Borja Bastón.



Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Vidal, Arthur; Messi, Coutinho y Luis Suárez.



Hora: 1:30 P.M Canal: Sky Sports