La contundente respuesta del Atlético al Barca por el caso de Julián: "La víctima"

El Atlético de Madrid no ha tardado en reaccionar a las últimas declaraciones de Joan Laporta sobre Julián Álvarez. El presidente del FC Barcelona volvió a confirmar este miércoles que el conjunto azulgrana mantiene su interés en el delantero argentino y que la propuesta presentada al club rojiblanco continúa vigente.
Las palabras del dirigente catalán no han sentado bien en el Metropolitano. Laporta aseguró que el Barça está “muy interesado” en el atacante y que estaría dispuesto a intentar su fichaje si el Atlético decide abrir la puerta a una negociación.
El presidente del Barcelona también defendió la forma en la que su club ha actuado durante todo el proceso. Según explicó, la entidad azulgrana siempre se ha dirigido directamente al Atlético y ha mantenido una postura respetuosa con el conjunto madrileño.
Laporta recordó además que la oferta fue realizada de club a club y explicó que el Atlético, en un primer momento, les comunicó que no contemplaba la salida de Julián porque no tenía una alternativa para sustituirlo.
Sin embargo, la situación habría cambiado posteriormente. El Barcelona volvió a mostrar interés después de conocer que el Atlético estaba negociando con otros equipos, por lo que decidió mantener su propuesta sobre la mesa.
“Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente; sigue en caso de que el Atleti quiera vender al jugador”, afirmó Laporta, dejando claro que el Barça no considera cerrado el escenario para intentar hacerse con los servicios del argentino.
La respuesta del Atlético fue contundente. Según MARCA, fuentes autorizadas del conjunto rojiblanco expresaron su profundo malestar por la manera en la que se está desarrollando el caso y consideran que se ha construido un relato que coloca al futbolista en el papel de víctima.
“Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros”, aseguran desde el Atlético. La entidad considera que toda esta situación está provocando consecuencias negativas que van más allá de lo deportivo.
“Nos han perjudicado en lo económico y en lo social”, señalan desde el Metropolitano, donde existe un evidente malestar por la repercusión que ha adquirido el futuro del delantero argentino.
La postura respecto al Barcelona también es tajante. Aunque Laporta insiste públicamente en que la oferta continúa vigente, el Atlético niega cualquier posibilidad de negociar la salida de Julián Álvarez rumbo al conjunto dirigido por Hansi Flick. “Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça”, sentencian desde la entidad rojiblanca.
El conflicto, además, ha adquirido una dimensión institucional. En el Atlético consideran que el asunto ya no gira únicamente alrededor del dinero o de una posible operación de mercado, sino que afecta directamente a la imagen y al respeto hacia la institución. “Esta situación no va de dinero, va de dignidad”, sostienen fuentes del club.
Los rojiblancos también cuestionan el relato que, a su juicio, se ha instalado alrededor del caso. “Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético”, aseguran desde el Metropolitano.
Por último, el Atlético mostró su preocupación por las referencias realizadas durante las últimas semanas a la salud mental del futbolista. “No se entiende que se ‘juegue’ con temas tan delicados como la salud mental y cuadros de ansiedad o depresión”, apuntan desde el club.
De esta manera, mientras Laporta mantiene públicamente abierta la posibilidad de fichar a Julián Álvarez, el Atlético de Madrid ha cerrado filas y deja un mensaje inequívoco: el delantero argentino no está en venta para el Barcelona y la tensión entre ambas instituciones continúa creciendo.