Rabiot, en rebeldía: Se niega a regresar a la Juventus por la baja de salarios

Adrien Rabiot (25 años) pasó de ser una de las promesas más encantadoras de Francia a ser un chico rebelde y problemático; en la Juventus, club al cual llegó gratis, se hartaron de él en menos de un año.

El centrocampista francés sigue confirmando día a día que es un futbolista controvertido, por lo menos en lo extradeportivo. Hace no mucho se informó que Adrien Rabiot no había acudido al llamado de la Juventus tras estar confinado en Francia por la pandemia del coronavirus, hoy la noticia es que su intención es la de no volver.

EN CONTRA DE LA BAJA DE SUELDOS

Diario La Stampa ha revelado que la increíble razón del jugador francés ex PSG de no volver es porque está descontento con la bajada de sueldos que ha impuesto la Juventus de Turín a raíz de la crisis de la pandemia.

Los jugadores accedieron a rebajarse la ficha durante tres meses a cambio de que los empleados del club pudieran cobrar, pero eso a Adrien Rabiot, siempre siguiendo la información de La Stampa, no le ha gustado.



No obstante, el rotativo hace alusión a la madre del jugador, Veronique Rabiot, que es quien le lleva sus asuntos y la que podría haber influido en este nuevo acto de indisciplina del jugador. Los medios en Italia hablan de que el club estaría “irritado por su falta de profesionalidad” y apuntan que “tendrá que dar explicaciones a su regreso”.