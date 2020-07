Otra vez Hazard: Zidane confirma dos bajas de peso para el partido ante el Athletic Bilbao

Real Madrid disputará este domingo (6:00 am) un partido muy duro ante el Athletic Bilbao, por la jornada 34 de la Liga de España y será en San Mamés.

Las malas noticias para el Real Madrid es que no contará con dos jugadores que son titulares indiscutibles, uno de ellos es Hazard.

El entrenador de los blancos, Zinedine Zidane, reveló que el belga está teniendo problemas en el tobillo que se operó meses atrás.

"Eden está teniendo estos días molestias y no queremos arriesgar nada, y él es primero. Ojalá que sea poca cosa y podamos verlo de nuevo antes del final. de la Liga Lleva tres o cuatro días fuera y espero que se pase rápido", dijo Zidane.

"Es el día a día, no sabemos nada más que es un golpe fuerte. Están ahí los que saben, los doctores y los fisios, hay gente muy competente. Es un golpe ante el Espanyol y es cuestión de días", explicó el DT del Real Madrid sobre el caso de Hazard.

Zidane lamenta lo que ha pasado con Hazard a lo largo de la temporada, donde ha sufrido varias lesiones que lo han mantenido alejado de las canchas.



Zidane anunció dos bajas de peso para el choque ante el Athletic.

"Lo de Hazard son las cosas que no queremos que pasen, eso es lo peor para mí. No sólo yo, aquí hay mucha gente que ayuda al jugador. Para Eden es su primer año y él quiere ayudar al equipo. Y cuando no puede hacerlo no está contento. No creo que tenga miedo, lo que quiere es estar bien para jugar. Si no se ve al 100% es un problema para él y para todos, porque le queremos a tope. Lo que espero es que en breve salgamos de eso".

LA OTRA BAJA

Por otra parte, para el partido ante el Athletic Bilbao, Zidane tampoco podrá contar con Raphael Varane, central que es titular indiscutible junto a Sergio Ramos.

Varane arrastra molestias en las cervicales después de sufrir un balonazo en el partido ante el Getafe que obligó a su sustitución a la media hora de partido.

Zidane ya confirmó que su puesto en el 11 titular será ocupado por Militao.

"Acaba de llegar, está trabajando para legar al nivel de Varane y Sergio. Mañana le va a tocar jugar y yo estoy contento de Mili porque es un jugador de presente y de futuro", expresó.

Otro de los jugadores que está al margen del grupo es Nacho Fernández. Tampoco puede ser tomado en cuenta ante el Athletic.