Brasil le gana con sufrimiento a Venezuela y sigue como líder en las eliminatorias de Conmebol

Con lo justo y echando en falta la creatividad de Neymar y Coutinho, Brasil venció 1-0 a una aguerrida Venezuela este viernes en Sao Paulo, un resultado que lo deja como líder solitario de las eliminatorias de la Conmebol rumbo a Catar 2022.

El delantero Roberto Firmino alivió a un Brasil que controló sin angustias la posesión del balón pero al que le costó vulnerar la sólida defensa de la Vinotinto, que pese a su digna presentación se fue del estadio Morumbí con las manos vacías.

El atacante del Liverpool de Inglaterra anotó su gol 16 con la verdeamarela en el minuto 67, luego de embocar un centro del lateral izquierdo Renan Lodi que cayó dentro del área chica del portero Wuilker Faríñez.

Esta anotación le bastó al pentacampeón mundial para acabar con la resistencia vinotinto en Sao Paulo y sumar su tercer triunfo al hilo en el premundial.

La Canarinha extrañó demasiado a su estrella Neymar (lesionado), algo que no debía ocurrir frente a un rival sensiblemente inferior, que se las rebuscó en defensa para angustiarle la vida hasta que Firmino selló el magro resultado.

Además de Neymar (PSG), estuvieron ausentes otras figuras como Coutinho (Barcelona) y Casemiro (Real Madrid), aunque el potencial del quíntuple campeón mundial igualmente era suficiente como para llevarse el triunfo sin sobresaltos.

Pese a las grandes ausencias, el equipo de Tite se dio el lujo de presentar un ataque con Gabriel Jesús, Richarlison y Firmino. Nada mal, pero no funcionó.

Por su parte, Venezuela, que ha perdido sus tres primeros partidos en el premundial, corre el riesgo de no poder quitarse el sayo de 'Cenicienta' y además conservar el incómodo palmarés de ser la única selección sudamericana que nunca ha clasificado a un Mundial.

La Vinotinto, que apostó a defenderse hasta con 10 hombres y que nunca inquietó a Ederson, volvió a perder y sigue junto a Bolivia en el fondo de las posiciones sin puntos.

Brasil defenderá su liderato contra Uruguay el martes en Montevideo. El mismo día Venezuela recibirá a Chile en Caracas.

FICHA DEL PARTIDO



Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison y Roberto Firmino.



Cambios: Lucas Paquetá por Douglas Luiz, entretiempo. Everton por Richarlison, minuto 76. Pedro por Gabriel Jesús, minuto 76. Alex Telles por Renan Lodi, minuto 90+5.



Goles: Roberto Firmino, minuto 67.



Tarjetas amarillas: Douglas Luiz, minuto 29.



Tarjetas rojas: No hubo.



Venezuela: Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, Wilker Ángel, Yordan Osorio, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno, Cristian Cásseres, Darwin Machís, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón.



Cambios: Luis Mago por Rolf Feltscher, minuto 18. Alexander González por Roberto Rosales, minuto 64. Rómulo Otero por Yeferson Soteldo, minuto 64. Jefferson Savarino por Darwin Machís, minuto 79.



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Cristian Cásseres, minuto 19. Darwin Machís, minuto 75. Tomás Rincón, minuto 80.



Tarjetas rojas: No hubo.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

Estadio: Morumbí (Sao Paulo).