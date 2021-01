Lo que hizo Diego Maradona el día que River Plate se fue al descenso: ''Me quedé impactado...''

El 26 de junio de 2011 es una fecha que quedó marcada en la historia del fútbol argentin: River Plate perdía la categoría por primera vez en su historia tras caer en casa contra el Belgrano.

El exmediocampista Guillermo Farré, héroe del equipo cordobés, contó cómo lo vivió ese día Diego Armando Maradona. Según cuenta, el Pelusa lo llamó para felicitarlo por su gol.

''Atendí (el celular) y del otro lado escuché la voz de Maradona y no lo podía creer. Me quedé impactado. Enseguida me felicitó, al estilo Diego. Me dijo que estaba solo en un hotel, y que se puso a saltar en la cama", aseguró Farré en un diálogo con Infobae.

"Son palabras imposibles de olvidar y es algo que me va a quedar de por vida. Primero que me felicitara por el gol, saber que de cierta forma lo hice feliz, que le pude sacar una sonrisa, me va a quedar en el recuerdo. Y que me agradeciera a mí, con todo lo que él nos hizo felices. Increíble y hermoso", agregó el argentino, quien se retiró en esta temporada.

Hace algunos meses, Claudio 'Chiqui' Pérez, quien también formó parte de ese Belgrano, había contado cómo vivió la situación al lado de Farré.

"En una de esas, a uno de los muchachos, creo que era a (Mariano) Campodónico, le suena el celular. Era Diego Armando. Nos volvimos locos. Le dijo que quería hablar con Farré, que había hecho el gol. Estábamos todos con las orejitas paradas alrededor del celular, escuchando lo que decía. Era una locura", explicó a TNT Sports.

"Diego nos quería felicitar por lo que habíamos logrado, y más a Farré porque le hizo el gol a River", cerró Pérez.