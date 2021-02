Cristiano recibe duro ataque en Italia: "Lo ficharon para ganar la Champions y es un fracaso"  

Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia en Italia, pero esta vez no por algo que haya hecho, sino por unas declaraciones de Antonio Cassano.

El ex jugador del Real Madrid atacó al crack de la Juventus en una entrevista para el Corriere dello Sport y no se guardó nada para criticar al portugués.





"La Juventus lo fichó (a Ronaldo) para ganar la Champions, pero con él lo hicieron peor que antes. El scudetto lo habría ganado también sin él. Yo creo que ha fracasado", señaló.

Además, aseguró que Cristiano "no pega con las ideas de Andrea", refiriéndose a los sistemas que plantea el entrenador de la Juventus.



"Está equivocado. En la Juve, durante 120 años, solo interesaba ganar, pero con Sarri y con Pirlo intentaron cambiar su identidad. Mejorar su juego además de los títulos", aseguró.

Cassano terminó diciendo sobre el portugués: "Seguirá metiendo goles porque lo sabe hacer de cualquier manera. Llega desde la izquierda, se mete el balón en el pie derecho y rompe la portería. Pero Pirlo quiere construir juego, presión alta, tocar el balón entre líneas. Y él participa poco. Yo creo que lo hizo fatal en estos tres años. Otra cosa es que justo este año gane la Champions".