Enciende la polémica: el dardo de Piqué a "El Chiringuito" sobre los audios filtrados de Florentino Pérez  

Florentino Pérez se ha visto señalado esta semana por unos audios comprometedores que sacó a la luz "El Confidencial" sobre unas conversaciones atacando a jugadores del Real Madrid.

Eso ha generado infinidad de comentarios en redes sociales y uno que encendió más la polémica fue Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona.



El español tocó el tema en un post de "El Chiringuito": "LAPORTA, sobre el ‘Caso MESSI’: “Se está TRABAJANDO BIEN desde el club. Estamos muy satisfechos de cómo está progresando todo", fue lo que escribió en su página de Twitter el prestigioso programa.





El polémico Piqué le respondió con una pregunta: "¿Y los audios, para cuándo?", desde el medio deportivo aseguraron que no iban a tocar el tema de la filtración de grabaciones de Florentino Pérez.

"No vamos a hablar porque en ‘El chiringuito’ no se va a emitir ninguna conversación que forma parte del ámbito privado", aseguraron desde "El Chiringuito".



Más tarde, Gerard Piqué volvió a recurrir a las redes sociales para responder a otro tuit: "MOURINHO debuta en la ROMA con GOLEADA (10-0 Vs Montecatini)", el defensor respondió: "La Roma gana 10-0 pero no tenéis los audios. Becarios NO".