Neymar suelta el bombazo sobre Mbappé: ''Ojalá pueda jugar en ese club, sería un sueño...''

Mientras Kylian Mbappé atraviesa un delicado momento ya que la prensa española lo sitúa en el Real Madrid pese a tener todavía un año de contrato con el PSG, su amigo y compañero Neymar decidió sumarle un nuevo reto al futuro del francés.

Neymar intenta ligar con hermosa novia de jugador italiano

Diferentes medios españoles hablan del posible traspaso de Mbappé al conjunto merengue. El futbolista termina contrato con el PSG en junio de 2022 y sigue rechazando las ofertas de renovación, por lo que el culebrón seguirá dando pie a infinidad de especulaciones.

Sin embargo, Neymar confesó que en caso de que Mbappé se termine marchando, le gustaría verlo en alguno de sus exequipos y precisamente en el Santos, club donde justamente se formó.

En diálogo con PSG Magazine, Ney se animó a soñarlo: ''Si pudiera elegir, diría que algún día sería un sueño ver a Kylian jugar para el club en el que me formé y crecí, el Santos. Obviamente, sería genial para todos los fanáticos del Santos verlo con esa camiseta. Ojalá pueda suceder algún día y que vaya a Brasil''.

Por lo pronto, en el PSG siguen intentando convencer al joven delantero de renovar su contrato. Pero las intenciones del futbolista serían cumplir el año que le queda y negociar libremente en el próximo mercado veraniego.

¿Son novios? Preciosa Tiktoker revela su relación con Neymar

''Para todos aquellos que no lo han entendido o no parecen entenderlo, sobre todo del lado de España, Mbappé se quedará este año en el PSG, como lo avanzó este diario el pasado 1 de julio. Por el momento, el jugador no va a renovar. No se dan las condiciones para él'', adelantó Le Parisien.

Real Madrid tiene a Mbappé como la gran prioridad, pero no estaría dispuesto a desembolsar la cifra astronómica de 175 millones de euros que estaría pidiendo la escuadra parisina por la situación económica que ha causado la pandemia.