Selección de UEFA echó su DT tras la Nations League y su reemplazo

El italiano Vincenzo Montella, exentrenador, entre otros, del Sevilla, no continuará al frente de la selección turca tras ser destituido este viernes, según anunció la Federación Turca de Fútbol a través de un comunicado. "Se ha tomado la decisión de no continuar con el señor Vincenzo Montella como entrenador de la selección nacional", señaló la Federación Turca.

Una destitución que llega tras la cuatro derrotas consecutivas encajadas por el conjunto otomano en la Liga de Naciones y que ponen en serio peligro la continuidad de Turquía en la Liga A, que reúne a los mejores equipos del continente europeo. Cuatro partidos en los que los Montella tan sólo pudieron anotar un gol por los once goles que encajó el equipo turco, tras perder por 0-1 ante Francia, por 3-0 ante Bélgica y por 3-1 y1-4 en el doble enfrentamiento con Italia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Derrotas que pusieron fin a la etapa de Vincenzo Montella al frente de la selección turca a la que llegó en septiembre de 2023 en sustitución del alemán Stefan Kuntz, Tres años en los que el entrenador transalpino consiguió llevar al combinado otomano a la Eurocopa de Alemania 2024, en la que Turquía alcanzó los cuartos de final, y al Mundial 2026, en el que no pudo pasar de la fase de grupos, tras ganar un solo encuentro. Entre los posibles sustitutos de Montella figura, como aseguran los medios turcos, el exjugador del Atlético de Madrid y de Barcelona Arda Turan, que dirige actualmente al Shakhtar Donetsk ucraniano.