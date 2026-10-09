"Es el momento": histórico de la Premier League es puesto a la venta por 800M

Según confirmó el propio grupo en un comunicado, están "explorando nuevas opciones de inversión, incluyendo una venta".

Los dueños estadounidenses del Everton, The Friedkin Group, está sopesando la venta del club apenas dos años después de hacerse con su propiedad por unos 400 millones de libras (470 millones de euros).

"Cuando TFG (las siglas del grupo) compraron el Everton, el club estaba envuelto en una incertidumbre financiera importante, con problemas dentro y fuera del campo. La prioridad inmediata era dar estabilidad, inversión y apoyo que asegurara el futuro del club, incluyendo la finalización del nuevo estadio", dijo el club.

"Con todo eso logrado, es el momento adecuado para considerar un nuevo capítulo para el Everton".

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El Everton, pese a un verano complicado en el que no han fichado lo deseado por sus aficionados, es quinto en la Premier League con nueve puntos en cinco partidos.

La noticia de la posible venta ha pillado desprevenido a David Moyes, que no lo sabía, pero al que tampoco le sorprende.