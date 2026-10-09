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"Es el momento": histórico de la Premier League es puesto a la venta por 800M

El grupo estadounidense The Friedkin Group ha puesto en venta una participación mayoritaria del Everton F.C. con un precio de valoración estimado de unos 800 millones de libras esterlinas.

Es el momento: histórico de la Premier League es puesto a la venta por 800M

Ya fue puesto a la venta y esperan ofertas.
09 de octubre de 2026 a las 09:47

Los dueños estadounidenses del Everton, The Friedkin Group, está sopesando la venta del club apenas dos años después de hacerse con su propiedad por unos 400 millones de libras (470 millones de euros).

Según confirmó el propio grupo en un comunicado, están "explorando nuevas opciones de inversión, incluyendo una venta".

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"Cuando TFG (las siglas del grupo) compraron el Everton, el club estaba envuelto en una incertidumbre financiera importante, con problemas dentro y fuera del campo. La prioridad inmediata era dar estabilidad, inversión y apoyo que asegurara el futuro del club, incluyendo la finalización del nuevo estadio", dijo el club.

"Con todo eso logrado, es el momento adecuado para considerar un nuevo capítulo para el Everton".

El Everton, pese a un verano complicado en el que no han fichado lo deseado por sus aficionados, es quinto en la Premier League con nueve puntos en cinco partidos.

La noticia de la posible venta ha pillado desprevenido a David Moyes, que no lo sabía, pero al que tampoco le sorprende.

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"Sí, me ha sorprendido, solo llegaron hace un año y medio. La mayoría de dueños se quedan más tiempo que eso. Creo que aquí todos esperábamos que estuvieran aquí veinte o treinta años, lo que fuera", admitió el técnico escocés.

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EFE
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Agencia EFE

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