¿Podía jugar de gratis? Así funciona la norma del límite salarial que dejó afuera a Messi del Barcelona

La locura del último contrato que le dio Josep María Bartomeu a Lionel Messi provocó la salida del astro argentino del Barcelona luego de dos décadas a pesar de la llegada de Joan Laporta a la presidencia del club.

De acuerdo con los diarios españoles, el '10' ganaba alrededor de 70 millones en el vínculo que finalizó el pasado 30 de junio que iba a ser renovado tras el acuerdo entre presidente y jugador, sin embargo este no se concretó debido al límite salarial impuesto por La Liga española pese a que Leo aceptó rebajarse la mitad de su sueldo para el nuevo contrato.

El Barcelona se encuentra con una deuda billonaria ocasionada por el mal manejo de la planilla anterior, algo que Laporta está tratando de arreglar y por ello tuvo que desprenderse del mejor futbolista del club en su historia ya que de lo contrario la institución se hubiera hundido aún más.

- ¿Cómo funciona el límite salarial? -

Siguiendo la explicación de Mediotiempo, esta es una norma es una forma en que se establecen rangos de salarios de los jugadores de primera y segunda división en España, donde se hace enfásis en cuánto es lo mínimo que podría cobrar un futbolista en un nuevo club.

Michu Oviedo, exfutbolista que hoy figura como director deportivo del Burgos CF de la Liga Smartbank, explicó hace unos años cómo funciona el límite salarial, pues comenta que un equipo no puede firmar a un agente libre con un salario mínimo ya que La Liga "no se lo cree".

"Si un jugador, que cobra 2 millones de euros, firma con un club, rescinden de su contrato y queda como agente libre, no puede llegar a una nueva plantilla cobrando 200 mil euros, pues en primera instancia La Liga no le creería esa cantidad", declaró Michu.

Este explica que pese a los acuerdos que puedan tener el jugador y el club, La Liga no permitiría registrar esa cantidad ya que creerían que están ocultando cifras para salir beneficiados económicamente, por lo que exigen que se le pague hasta el 50% menos del contrato anteiror.

Es decir que que sí Messi hubiera aceptado ganar solo 10 millones por campaña, el ente español no hubiera aceptado dicha cifra, pues el límite salarial toma en cuenta la mitad de lo que se ganó en el último contrato vigente.

Esta fue la razón que impidió la renovación de Messi que ganaba alrededor de 70 millones de euros por temporada por lo que debía ganar en su nuevo contrato 35 millones, cifra que dejaba al Barcelona en números rojos por sus deudas. La Liga no puede registrar menos de la mitad del salario que el futbolista ganó en su vínculo anterior.

"No queremos poner en más riesgo la institución, el Barcelona está encima de cualquier jugador, inclusivo del mejor del mundo. No estoy dispuesto a hipotecar los derechos del club durante medio siglo por nadie. No tenemos margen salarial, hemos excedido nuestro límite salarial", comentó Laporta ante la razón de la salida de Messi.