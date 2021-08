Ganaron el oro, pero los repudian: El gesto de Brasil durante la premiación que enfurece y genera críticas su país

A pesar de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio el sábado, la selección de fútbol Sub-23 de Brasil ha recibido una ola de críticas en su casa tras lo ocurrido en los actos de premiación.

Los atletas del país amazónico lograron la mejor actuación que la delegación brasileña olímpica en unos Juegos, pues consiguieron 7 oros, 6 platas y 8 bronces, sin embargo, no todo ha sido celebración tras las molestias generadas en el accionar de los futbolistas campeones.

Y es que una vez que la selección verde amarella venció 2-1 a España en Yokohoma, subió al podio con un look distinto al que lo hicieron los demás compatriotas en sus respectivas disciplinas, dejando de lado la sudadera del ente brasileño para ponerse la de Nike, ocasionando una avalancha de comentarios negativos.

- ¿Cuál fue el problema? -

Esto fue interpretado como un rechazo al resto de la delegación como si querían lucir superior al resto de los atletas de su país que participaron en los Juegos Olímpicos. Esto ocurrió por la siguiente razón.

Nike y la Confederación Brasileña de Fútbol ostentan de una longeva sólida relación, por lo que se acordó que los futbolistas debían exhibir la marca tanto como se pudiera, siendo ello por lo que los jugadores subieron al podio con la sudadera de la marca Peak en su cintura, pues de habérsela puesto hubiera tapado la imagen de Nike en su pecho.

Por esto es que se han realizado muchos ataques de parte de los demás atletas brasileños a los jugadores, como el que realizó Bruno Fratus, medallista de Bronce en natación, quien lanzó este dardo al combinado de fútbol: "no son parte del equipo y no les importa. También están completamente alineados y desconectados de las consecuencias que esto puede generar en innumerables deportistas que no son millonarios como ellos".

Ante ello, el capitán de Brasil, Dani Alves, comentó en una publicación desde su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas.

"No queremos ser diferentes, pero no aceptamos imposiciones. Cuando vayas a exigir algo para tu deporte, respeta el nuestro. No haces afirmaciones criticando otros deportes", dijo el veterano jugador.

La cosa no quedó ahí, y es que la delegación brasileña "repudió" lo que hicieron los jugadores y comentó que habrían acciones ante ellos en los próximos días. "Solo después de la finalización de los Juegos, la COB hará públicas las medidas que se tomarán para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, otros atletas y nuestros patrocinadores“, dijeron en un comunicado.