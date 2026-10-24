Convocatoria del Real Madrid para el Clásico ante Barcelona: las bajas de Mourinho

El Real Madrid visita este domingo el Camp Nou para afrontar el Clásico de LaLiga contra el Barcelona y el técnico José Mourinho dio a conocer la convocatoria para afrontar el partido que paraliza al mundo. La ausencia de Vinicius es la única novedad en la lista de un conjunto merengue que llegará al campo azulgrana con todas las intenciones de sacar el triunfo y colocarse a tres puntos de su eterno rival.

Tras ser titular ante el Leipzig en la Liga de Campeones, el brasileño cumplirá frente al Barça el segundo de los cuatro partidos ligueros de sanción que recibió luego de ser expulsado contra el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Todavía le queda por perderse los encuentros ante Racing y Valencia, también fuera de casa. Mourinho no dio información en la rueda de prensa previa sobre novedades en la convocatoria ni en el once que jugará en el Camp Nou, aunque admitió que ya lo tiene pensado. "De planes para partido, de qué vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no te voy a responder. Prefiero decir que no digo nada", apuntó.

Las bajas, además de Vinicius, son las habituales: Asencio, operado de una fractura por estrés en su tibia derecha, quien trabaja desde este sábado sobre el césped en solitario; Rodrygo, que también ha completado sesiones individuales en Valdebebas, pero todavía no entrena con el grupo; y Mendy en la recta final de su recuperación y quien ya participa en los entrenamientos junto a sus compañeros. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Como tercer portero, repite el canterano Sergio Mestre por segundo partido consecutivo, después de que se perdiera la convocatoria ante el Sevilla en favor de su compañero Javi Navarro.

📋✅ ¡Nuestros convocados!🆚 @fcbarcelona_es https://t.co/qERUhgkH2z — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 24, 2026