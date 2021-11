PSG explota por la convocatoria de Messi con Argentina: "No estamos de acuerdo, no es lógico"  

La convocatoria de Lionel Messi a la selección Argentina no le ha caído nada bien al PSG, quien ha reaccionado desde la voz de su director deportivo, Leonardo.



La albiceleste jugará contra Uruguay y Brasil en la actual ventana de noviembre. Scaloni lo llamó a pesar de que el "10" no está en las mejores condiciones.

FOTOS: Alberth Elis anota, deja en el suelo a Keylor Navas y así fue el enfrentamiento con Mbappé



A raíz de eso no fue parte del último partido del PSG contra el Girondis de Burdeos del hondureño Alberth Elis. Los parisinos ganaron el cotejo 3-2 de visita.



Leonardo del llamado de Messi a la selección Argentina y no se guardó nada: "No estamos de acuerdo en dejar ir por selección a un jugador que, para nosotros, no está en condición física o que está en fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones merecen un acuerdo real con la FIFA".



Messi visitó el jueves Madrid para someterse a una revisión rutinaria programada desde hace meses. Ha sido un viaje exprés, puesto que ha estado sólo unas horas en la capital de España, el tiempo justo para ser examinado y someterse a tratamiento en un centro médico.

Alberth Elis y su fuerte encontronazo con Mbappé; el árbitro amonesta al francés por patada al hondureño



Desde el pasado 2 de septiembre sufre molestias que merman su rendimiento y que le han obligado a parar. Dicha dolencia es en el isquiotibial de la pierna izquierda.