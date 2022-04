Acusan a jugador del Real Madrid de filtrar los onces de Ancelotti y este responde burlándose: “A mandar hate a otro lado”

“Como era de esperar, el Real Madrid anunció el once inicial más de dos horas antes del inicio del encuentro porque Ancelotti sabe del ‘topo’ del vestuario que filtra el once inicial a una conocida emisora de radio”, tuiteó el medio que cubre las noticias del club.

Eso fue algo que el propio volante malagueño le respondió al hincha que lo acusó de ser el infiltrado.

“Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica. ¡A mandar hate a otro lado!”, contestó el futbolista del Real Madrid, que culminó con un “TRISTES”.