Ancelotti señala al césped tras sufrida victoria del Real Madrid al Cacereño de cuarta división: “Esto no es fútbol”

“No se puede jugar al fútbol. Para mí no es fútbol, es otro deporte, bonito porque equipos pequeños pueden luchar y competir con equipos más grandes. Es bueno para la afición pero la afición también quiere ver partidos bonitos”, dijo el técnico italiano al ser consultado por el terreno de juego.

Respecto al juego de su equipo, Carletto comentó que “me ha gustado todo, desde el primer minuto al último, sabía que había que sufrir, no hemos arriesgado nada atrás, la línea de defensa bien, portería a cero, todo bien”.

La victoria merengue vino de un golazo de Rodrygo Goes al minuto 69. “Ha hecho una jugada fantástica, el resto ha sido un partido igualado y competido. Mucha lucha, mucho balón largo, no se podía hacer de otra manera, el equipo ha cumplido y estoy satisfecho, era un partido al que no estamos acostumbrados”, cerró Ancelotti.