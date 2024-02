Ancelotti se hartó de las excusas de Xavi y responde a las denuncias del Barcelona sobre ayudas arbitrales al Real Madrid

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el entrenador Xavi Hernández criticaron con dureza a los árbitros el viernes, por sus supuestas ayudas al gran rival.

Xavi aseguró que la liga estaba “completamente adulterada” por la supuesta influencia del Real Madrid en los arbitrajes, mientras que Laporta acusó al club blanco de presionar a los árbitros a través de su canal de televisión. “Es una vergüenza”, aseguró en una entrevista en la emisora Rac1.

“Yo soy un profesional y, como profesional, no quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. Entonces no preguntéis más de esto. No quiero bajar, no es un nivel por profesionales”, declaró Ancelotti al ser preguntado por las declaraciones de sus rivales, este sábado en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Atlético de Madrid.