Arbeloa explota contra el VAR y criticó a su equipo: "El de Mbappé es un penal aquí y en la luna"

También habló sobre las sensaciones de su equipo tras empatar 1-1 con el Girona y reconoció que no fue el partido más brillante del Real Madrid aunque dejó claro que por los méritos de su equipo el conjunto blanco tendría que haber ganado."Con todas las ocasiones que hemos tenido y con lo poco que hemos concedido, era un partido con una alineación suficientemente fuerte para ganar. Tendríamos que haber hecho algún gol más y nos vamos con este empate".Preguntado por si está preocupado por la falta de olfato goleador de Vinícius y de Mbappé, alabó a sus dos atacantes:"No me puedo preocupar por dos jugadores que llevan las cifras que llevan. Dos de los cuatro o cinco mejores del mundo. No puedo estar preocupado en absoluto. Tenemos que mejorar colectivamente muchas cosas. Sobre todo con equipos que nos esperan, nos dejan pocos espacios. Eso nos cuesta y tiene más que ver con el desempeño colectivo que con el individual. Espero que el miércoles se acabe la racha y que haya más puntería".