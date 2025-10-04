Sensibles bajas: Barcelona anunció su convocatoria para enfrentar al Sevilla en la Liga Española

El Barcelona visita este domingo el Sánchez Pizjuán para enfrentar al Sevilla por la jornada 8 de LaLiga y el técnico Hansi Flick dio a conocer la convocatoria, en la que no aparece la estrella Lamine Yamal tras recaer de su lesión en el pubis. El conjunto azulgrana llega al encuentro con sensaciones encontradas. En la última jornada aprovechó la derrota del Real Madrid ante el Atlético para ponerse líder luego de ganar a la Real Sociedad, pero el miércoles cayó en casa ante el PSG por la Champions.

El Barça se medirá a un equipo que está siendo mucho más fuerte como visitante que como local. El equipo de Matías Almeyda suma 10 puntos de 21 y las tres victorias han sido fuera de casa. La gran ventaja para Sevilla es que su rival no podrá contar con Lamine Yamal, quien estaría entre dos y tres semanas de baja. También se han caído de la convocatoria los otros lesionados: Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Fermín, Raphinha. Seis bajas, si contamos la de Yamal, importantes ya que cuatro de los ausentes serían titulares en condiciones normales. Flick deberá repensar la delantera al no poder contar con Lamine y Raphinha. Todo apunta a un tridente formado por Rashford, Ferran y Lewandowski. La duda es si el inglés pasará a jugar en la banda derecha o lo hará Ferran. Otra opción sería que entrara Roony en la formación.

El técnico alemán ha tenido que volver a recurrir a jóvenes del filial para completar la lista. Repiten los habituales Dro, Toni Fernández, Kochen y Eder Aller. El primero fue titular contra la Real Sociedad y se quedó sin jugar en la Champions. Bernal, al que Flick está dando minutos a cuentagotas, empezará de nuevo en el banquillo. El gran asterisco es si Pedri tendrá descanso en algún momento. Juntar a Casadó y De Jong en el once parece la fórmula más sencilla de hacerlo.

CONVOCATORIA DEL BARCELONA PARA ENFRENTAR AL SEVILLA