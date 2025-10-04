Sensibles bajas: Barcelona anunció su convocatoria para enfrentar al Sevilla en la Liga Española

El <b>Barcelona </b>visita este domingo el Sánchez Pizjuán para enfrentar al <b>Sevilla </b>por la jornada 8 de LaLiga y el técnico<b> Hansi Flick </b>dio a conocer la convocatoria, en la que no aparece la estrella <b>Lamine Yamal</b> tras recaer de su lesión en el pubis. El conjunto azulgrana llega al encuentro con sensaciones encontradas. En la última jornada aprovechó la derrota del <b>Real Madrid</b> ante el <b>Atlético </b>para ponerse líder luego de ganar a la <b>Real Sociedad</b>, pero el miércoles cayó en casa ante el <b>PSG </b>por la Champions.