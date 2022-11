¡Polémica en el Barça! Futbolista carga contra el club porque lo empujaron a salir: ‘‘Yo culpo a esta gente’’

De Jong fue más allá y dijo que no tiene ningún tipo de relación con el presidente Laporta y los demás directivos que lo empujaban a salir: “No los veo cuando estoy en el club durante mi rutina diaria”.

‘‘Yo culpo a esta gente (los dirigentes que lo querían fuera), pero no tengo nada que ver con ellos. Sí, para mi son el Barça porque lo dirigen”, aseguró con contundencia el neerlandés.

Eso sí, el jugador quitó a su entrenador de la polémica situación que atravesó. “Xavi es cierto que dejó la puerta abierta a la posibilidad de mi salida porque nunca dijo ‘Frenkie se queda’. Pero no le echo la culpa a Xavi. Nunca tuve la sensación de que él estaba en mi contra y creo que fue difícil para él hablar de todo esto”, explicó.

Frenkie tuvo que ponerse las pilas en el inicio de temporada porque estaba en una posición de inferioridad respecto a alguno de sus compañeros. “Debido a la situación que me encontraba, sabía que jugaría un poco menos al comienzo, pero también que era mejor y que me merecía estar entre los once titulares”.

Para cerrar, De Jong asume que ha vuelto a ganarse la confianza de todos y que seguirá en el club por mucho tiempo. “Ahora volvemos a estar en alza. Cuando juego es genial y en términos de vida estar aquí es perfecto. Si por mi fuera, estaría ocho o diez años más en Barcelona”.