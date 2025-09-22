Duro golpe para Hansi Flick: se 'rompen' dos figuras del Barcelona y uno volverá a pasar por el quirófano

Luego de golear al Getafe con el doblete de Ferran Torres y un tanto de Dani Olmo, el Barcelona arrancó la semana con dos duras noticias. Gavi ha decidido pasar por el quirófano para tratar sus molestias en la rodilla derecha y Fermín López estará de baja casi un mes. A través de un comunicado oficial, el equipo catalán confirmó que Gavi se someterá este martes a una artroscopia para revisar la lesión radial que padece en el menisco interno de la rodilla derecha.

Así lo han determinado los servicios médicos del club después de que el jugador efectuara ayer "intensas pruebas de estrés deportivo" tras finalizar el tratamiento conservador que realizó en las últimas semanas para superar dicha dolencia. "Con tal de garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá mañana a una revisión artroscópica por parte del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club", reza el comunicado del Barcelona. Monllau ya operó en noviembre de 2023 al volante andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla, que lo dejó 348 días en el dique seco.

Los servicios médicos le aconsejaron que primero realizara un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían.

