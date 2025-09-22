Duro golpe para Hansi Flick: se 'rompen' dos figuras del Barcelona y uno volverá a pasar por el quirófano

Luego de golear al <b>Getafe </b>con el doblete de <b>Ferran Torres</b> y un tanto de <b>Dani Olmo</b>, el <b>Barcelona </b>arrancó la semana con dos duras noticias. <b>Gavi </b>ha decidido pasar por el quirófano para tratar sus molestias en la rodilla derecha y<b> Fermín López</b> estará de baja casi un mes.A través de un comunicado oficial, el equipo catalán confirmó que <b>Gavi </b>se someterá este martes a una artroscopia para revisar la lesión radial que padece en el menisco interno de la rodilla derecha.