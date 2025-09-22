Internacionales

Duro golpe para Hansi Flick: se 'rompen' dos figuras del Barcelona y uno volverá a pasar por el quirófano

El conjunto catalán no podrá contar en los próximos partidos con Gavi y Fermín López.

2025-09-22

Luego de golear al Getafe con el doblete de Ferran Torres y un tanto de Dani Olmo, el Barcelona arrancó la semana con dos duras noticias. Gavi ha decidido pasar por el quirófano para tratar sus molestias en la rodilla derecha y Fermín López estará de baja casi un mes.

A través de un comunicado oficial, el equipo catalán confirmó que Gavi se someterá este martes a una artroscopia para revisar la lesión radial que padece en el menisco interno de la rodilla derecha.

Así lo han determinado los servicios médicos del club después de que el jugador efectuara ayer "intensas pruebas de estrés deportivo" tras finalizar el tratamiento conservador que realizó en las últimas semanas para superar dicha dolencia.

"Con tal de garantizar la mejor recuperación y regreso a la dinámica competitiva, Gavi se someterá mañana a una revisión artroscópica por parte del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club", reza el comunicado del Barcelona.

Monllau ya operó en noviembre de 2023 al volante andaluz de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo en la misma rodilla, que lo dejó 348 días en el dique seco.

Los servicios médicos le aconsejaron que primero realizara un tratamiento conservador, pero finalmente se han decantado por llevar a cabo una artroscopia al ver que las molestias persistían.

ENFERMERÍA AZULGRANA

Por su parte, Fermín López estará tres semanas de baja por una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo. Se lesionó prácticamente en la última acción del duelo contra Getafe, en un encuentro en el que participó la última media hora en sustitución de Ferran Torres.

Fermín, según el pronóstico de los médicos del Barcelona, se perderá cuatro partidos (Oviedo, Real Sociedad, PSG y Sevilla) y podría estar listo para el choque del próximo 18 de octubre ante Girona después del parón de selecciones.

Con la baja de Fermín son cinco los lesionados que tiene en la actualidad el equipo de Hansi Flick: Ter Stegen, Alejando Balde, Lamine Yamal y Gavi.

|