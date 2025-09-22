Xabi Alonso se pronuncia por el enfado de Vinicius, Balón de Oro y los cambios que tendría ante Levante: "Podrían ser titulares"

<b>La clave del éxito</b>"Hay que seguir y ser realistas en la fase que estamos. El camino está siendo bueno y no hay secretos. Tener al equipo unido y jugar de forma colectiva".<b>Sobre el tridente que más le gusta</b>"Es una pregunta complicada de responder, me metería en un problema. Estoy contento y necesitamos a todos. Debemos evolucionar en algunas facetas, eso está claro. Pero hay una base que se está construyendo y va a ser sólida para lo que queda de temporada. Alguno podía llevar más goles, otros esperan el primero, pero todos están con ganas".<b>¿Es una falta de respeto no ir a la gala del Balón de Oro?</b>"Tenemos partido y cada partido es muy importante. Mi cabeza está cero en el Balón de Oro, sólo en el Levante".<b>Posible Balón de Oro para Dembélé</b>"Ya veremos lo que pasa. Yo veo mucho fútbol, pero no es mi tema, no estoy en el jurado, no tengo que votar. Veremos tras la gala quién es el galardonado. No he pensado demasiado en esto, sólo en el Levante".