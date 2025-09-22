Internacionales

Xabi Alonso se pronuncia por el enfado de Vinicius, Balón de Oro y los cambios que tendría ante Levante: "Podrían ser titulares"

El entrenador del Real Madrid admite que solo está enfocado en el duelo de mañana y le resta importancia al Balón de Oro.

2025-09-22

Real Madrid visita este martes al Levante por la sexta jornada de LaLiga y Xabi Alonso habló en conferencia sobre lo que espera del partido. Reconoce que su equipo deberá estar muy concentrando para intentar llevarse los tres puntos y quitó hierro al asunto de Vinicius, quien salió molesto en el último encuentro ante Espanyol por ser sustituido.

El técnico también adelantó que Bellingham y Camavinga podrían ser titulares y fue consultado sobre el Balón de Oro que se entrega esta noche en París. La entidad merengue no asistirá por segundo año consecutivo a la ceremonia.

¿Dardo al Real Madrid? Hansi Flick aclara la polémica y lo que dijo del Balón de Oro tras el triunfo del Barcelona

Duelo ante Levante

"Cualquier visita a domicilio es complicada. El Levante tiene un gran entrenador, muy competitivo. Seguro que mañana tenemos que jugar con calidad, ritmo y concentración".

El bloque bajo del Levante

"El otro día nos costó encontrar en el último tercio y generar un poco más. Estamos preparados para lo que toque. El Levante tiene a su delanteros en gran estado de forma".

Situación actual

"Estamos en fase de construcción, quiero que seamos más constantes en la repetición. Son cinco partidos de Liga y uno de Champions, es nada. Tenemos que tener hambre".

Enfado de Vinicius

"Yo también he sido jugador y cuando me sustituían... pues no era el momento más bonito. Lo llevo con normalidad, mucha naturalidad. Me gusta estar cerca de los jugadores, hablar de cómo se han sentido después de los partidos y no... no hago una gran bola de una cosa pequeña".

¿Habló con Vinicius tras el partido ante Espanyol?

"El otro día estaban todos contentos por la victoria y las sensaciones. Y eso es lo que necesitamos, hacer equipo. Todos entienden el rol que queremos para el equipo, que hay que sumar".

Bellingham y Camavinga

"Podrían ser titulares. Ya se han entrenado".

Rotaciones

"Llevamos cinco partidos de Liga y habrá tiempo para rotaciones. Tenemos que ir distribuyendo y hasta ahora estamos en un proceso corto".

Álvaro Carreras

"Era optimista, pero su personalidad y lo competitivo que es me ha sorprendido gratamente. Comete muy pocos errores y tiene una gran mentalidad. Es sorprendente el impacto tan instantáneo que ha tenido. También tenemos a Fran, David (Alaba) y Ferland para esa posición. Pero su rendimiento está siendo excelente".

La clave del éxito

"Hay que seguir y ser realistas en la fase que estamos. El camino está siendo bueno y no hay secretos. Tener al equipo unido y jugar de forma colectiva".

Sobre el tridente que más le gusta

"Es una pregunta complicada de responder, me metería en un problema. Estoy contento y necesitamos a todos. Debemos evolucionar en algunas facetas, eso está claro. Pero hay una base que se está construyendo y va a ser sólida para lo que queda de temporada. Alguno podía llevar más goles, otros esperan el primero, pero todos están con ganas".

¿Es una falta de respeto no ir a la gala del Balón de Oro?

"Tenemos partido y cada partido es muy importante. Mi cabeza está cero en el Balón de Oro, sólo en el Levante".

Posible Balón de Oro para Dembélé

"Ya veremos lo que pasa. Yo veo mucho fútbol, pero no es mi tema, no estoy en el jurado, no tengo que votar. Veremos tras la gala quién es el galardonado. No he pensado demasiado en esto, sólo en el Levante".

Así es la vida de Ousmane Dembélé: el mejor pagado de Francia, su misteriosa esposa y va por el Balón de Oro 2025
