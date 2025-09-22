Xabi Alonso se pronuncia por el enfado de Vinicius, Balón de Oro y los cambios que tendría ante Levante: "Podrían ser titulares"

Real Madrid visita este martes al Levante por la sexta jornada de LaLiga y Xabi Alonso habló en conferencia sobre lo que espera del partido. Reconoce que su equipo deberá estar muy concentrando para intentar llevarse los tres puntos y quitó hierro al asunto de Vinicius, quien salió molesto en el último encuentro ante Espanyol por ser sustituido. El técnico también adelantó que Bellingham y Camavinga podrían ser titulares y fue consultado sobre el Balón de Oro que se entrega esta noche en París. La entidad merengue no asistirá por segundo año consecutivo a la ceremonia.

Duelo ante Levante "Cualquier visita a domicilio es complicada. El Levante tiene un gran entrenador, muy competitivo. Seguro que mañana tenemos que jugar con calidad, ritmo y concentración". El bloque bajo del Levante "El otro día nos costó encontrar en el último tercio y generar un poco más. Estamos preparados para lo que toque. El Levante tiene a su delanteros en gran estado de forma". Situación actual "Estamos en fase de construcción, quiero que seamos más constantes en la repetición. Son cinco partidos de Liga y uno de Champions, es nada. Tenemos que tener hambre". Enfado de Vinicius "Yo también he sido jugador y cuando me sustituían... pues no era el momento más bonito. Lo llevo con normalidad, mucha naturalidad. Me gusta estar cerca de los jugadores, hablar de cómo se han sentido después de los partidos y no... no hago una gran bola de una cosa pequeña".

¿Habló con Vinicius tras el partido ante Espanyol? "El otro día estaban todos contentos por la victoria y las sensaciones. Y eso es lo que necesitamos, hacer equipo. Todos entienden el rol que queremos para el equipo, que hay que sumar". Bellingham y Camavinga "Podrían ser titulares. Ya se han entrenado". Rotaciones "Llevamos cinco partidos de Liga y habrá tiempo para rotaciones. Tenemos que ir distribuyendo y hasta ahora estamos en un proceso corto". Álvaro Carreras "Era optimista, pero su personalidad y lo competitivo que es me ha sorprendido gratamente. Comete muy pocos errores y tiene una gran mentalidad. Es sorprendente el impacto tan instantáneo que ha tenido. También tenemos a Fran, David (Alaba) y Ferland para esa posición. Pero su rendimiento está siendo excelente".