Internacionales

Thierry Henry cierra el debate sobre el ganador del Balón de Oro: "No hace falta ni hablar; él será coronado"

El exfutbolista francés dio a conocer su favorito para quedarse con el premio.

2025-09-22

La leyenda del fútbol francés, Thierry Henry, ha cerrado el debate sobre quién debe ganar el Balón de Oro 2025 que se entrega este lunes en París. Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los grandes favoritos al premio y para el exdelantero no hay ninguna duda.

Preguntado por su compañera, la periodista Kate Scott en el programa CBS Sports sobre sus seis candidatos, Henry hizo un gesto tanto contundente como provocador cuando en la pantalla aparecieron seis fotos idénticas de Dembélé.

Así es la vida de Ousmane Dembélé: el mejor pagado de Francia, su misteriosa esposa y va por el Balón de Oro 2025

"No hace falta ni hablar, solo hay que mirar la imagen", sentenció Henry. Mientras Jamie Carragher dudaba entre nombres como Lamine, Raphinha, Mbappé o Salah, 'Tití' defendió con convicción que su compatriota merece ser coronado como el mejor jugador del mundo.

El argumento de Henry fue más allá de la puesta en escena. "Podríamos hablar de muchos jugadores, pero para mí él será el mejor. Ya dije contra el City que, si encontraba la manera de acabar las jugadas que comienza, sería el mejor del mundo. Y este año creo que será coronado como tal. No hay discusión", remarcó.

Las palabras del galo llegan justo antes de la gala y no solo es un voto explícito por Dembélé, sino también una manera de situarlo por encima de cualquier otro aspirante.

Balón de Oro 2025: nominados, hora y canal para ver este lunes la entrega del premio al mejor futbolista del mundo

La contundencia de Henry ha levantado polvo, especialmente entre el barcelonismo. El francés dejó fuera de su ecuación a jugadores como Lamine, Raphinha o Pedri, muy presentes en otras listas, y apostó sin dudas por un jugador que precisamente abandonó el quipo catalán para fichar por el PSG.

El contraste con Carragher, que había incluido a Lamine, Raphinha, Dembélé, Hakimi y Mbappé en su lista de candidatos, aún refuerza más el mensaje: para Henry, el Balón de Oro 2025 tiene nombre y apellido, y se llama Ousmane Dembélé.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Balón de Oro
|
Dembélé
|
Thierry Henry
|
Lamine Yamal
|