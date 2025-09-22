Thierry Henry cierra el debate sobre el ganador del Balón de Oro: "No hace falta ni hablar; él será coronado"

La contundencia de <b>Henry </b>ha levantado polvo, especialmente entre el barcelonismo. El francés dejó fuera de su ecuación a jugadores como <b>Lamine</b>, <b>Raphinha </b>o <b>Pedri</b>, muy presentes en otras listas, y apostó sin dudas por un jugador que precisamente abandonó el quipo catalán para fichar por el <b>PSG</b>.El contraste con <b>Carragher</b>, que había incluido a <b>Lamine</b>, <b>Raphinha</b>, <b>Dembélé</b>, <b>Hakimi </b>y <b>Mbappé </b>en su lista de candidatos, aún refuerza más el mensaje: para <b>Henry</b>, el Balón de Oro 2025 tiene nombre y apellido, y se llama <b>Ousmane Dembélé</b>.