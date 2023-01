¿Petición de Xavi? Barcelona contacta a futbolista del Real Madrid y podría ser fichado como agente libre

El Barcelona se mueve en este mercado de enero con la intención de llegar a un acuerdo verbal con jugadores que terminan contrato en junio y de esa manera ficharlos sin pagar un tan solo euro en la próxima ventana de transferencias.

Uno de los futbolistas que ha contactado el equipo azulgrana, según publica el diario Sport, es el mediocampista Marco Asensio, que termina su relación con el Real Madrid en seis meses.

El futbolista está negociando su renovación con los blancos, pero ambas partes todavía no definen el trato. “A mí me gustaría renovar y seguir muchos años, pero no depende sólo de mí. Para mí lo importante es ser deportivamente feliz y espero que sea en el Madrid”, declaraba Asensio tras el triunfo sobre el Villarreal en Copa del Rey.

De momento, no han llegado a un acuerdo porque las exigencias del balear son mayores a las que el Real Madrid está dispuesto a ofrecerle a un no habitual para Ancelotti. El volante ha ido perdiendo jerarquía en el equipo y es algo que le invita a reflexionar.