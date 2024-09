Llegó por 85 millones, Ten Hag lo humilló contra Liverpool y el futbolista pide irse del Manchester United

El entorno del Manchester United no está nada bueno y más aún tras la goleada que le recetó el Liverpool por 3-0 en el mítico Old Trafford.

Uno de los futbolistas que según Bitbol se quiere marchar del Manchester United es Casemiro, quien llegó al club por 85 millones de euros.

Hace unos meses, Casemiro confesó lo mal que la está pasando en Manchester United. “Sufro noches de insomnio. A veces ni siquiera puedo dormir para intentar pensar en hacer algo diferente. Es la realidad. No tiene sentido pensar en títulos ni en plazas de Champions, hay que pensar en el partido siguiente. Este es el punto que más me molesta, no luchar por ellos. Mi pensamiento es hacer buenos partidos y ganar títulos, que es mi principal objetivo”, reveló el mediocampista en diálogo con ESPN Brasil.

Sin embargo, el brasileño sigue en el United, pero el último fin de semana vivió una de las situaciones más humillantes de su carrera. En un primer tiempo donde Manchester United jugó horrendo y se fue al vestuario perdiendo 2-0 contra Liverpool, Ten Hag no tuvo mejor idea que exponer a Casemiro delante de todos.