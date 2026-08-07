Concacaf: USA amarga a Costa Rica con su peor maldición en el premundial Sub-20

La selección de Estados Unidos derrotó este viernes por 0-2 a Costa Rica para clasificarse a la final del torneo sub-20 de la Concacaf, en la que enfrentará al mejor entre México y Canadá. Rubén Ramos y Chris Applewhite convirtieron por los estadounidenses, superiores la mayor parte del partido.

Aunque dejó en el banquillo a varios de sus titulares, Estados Unidos tuvo la posesión de la pelota 82-18 en una primera mitad marcada por las numerosas faltas. El minuto 27, los norteamericanos estuvieron cerca de tomar ventaja con un remate de cabeza de Chris Applewhite, detenido por el guardameta Ian O'Rourke. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el 36, los costarricenses cometieron un error en la salida, lo cual le costó al equipo centroamericano. Ramos remató desde fuera al área y metió la pelota en el ángulo, el 0-1. Los costarricenses salieron a la segunda mitad con líneas adelantadas en busca del empate; los estadounidenses esperaron, atentos a un contragolpe y estuvieron cerca de ampliar la ventaja, mas carecieron de contundencia en un par de llegadas.

Estados Unidos cerró el partido en el minuto 76. En un tiro libre, el balón llegó al área, donde Applewhite lo tocó a la red para el 0-2. Fue un golpe mortal para los costarricenses, que después de eso hicieron poco. Esta noche, en la segunda semifinal, México enfrentará a Canadá. El ganador accederá a la final y se clasificará a los Juegos Olímpicos de Los Angeles, en los que ya Estados Unidos tiene su boleto, por ser sede. Costa Rica queda fuera de toda posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos, competición a la que no van en fútbol masculino desde Atenas 2004, eso quiere decir que han pasado casi 23 años desde la última vez. Sin embargo, aseguraron su boleto al campeonato mundial de la categoría.