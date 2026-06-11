De la cancha al tapete: Los 5 futbolistas que juegan póker como profesionales

El fútbol y el póker parecen mundos distintos, pero comparten algunas características esenciales: estrategia, lectura del rival, autocontrol y toma de decisiones bajo presión. Por lo tanto, es factible que algunos jugadores sientan atracción por este tipo de entretenimiento, sea por vía online o en mesas físicas.

Hoy, queremos revisar la simbiosis entre ambas disciplinas y mostrarte un listado de cinco jugadores y exjugadores que forman o han formado parte de los dos mundos con relativo éxito.

Además, verás cómo el póker se ha convertido en una herramienta de entrenamiento cognitivo para muchos deportistas, lo que explica el creciente interés por plataformas especializadas en póker online, donde miles de jugadores practican estrategia y toma de decisiones en entornos competitivos.

1. Neymar Jr.

Club actual: Santos FC

Rol en el póker: embajador global y jugador regular de torneos online

Neymar es un apasionado del póker desde hace años. Ha sido embajador de marcas internacionales y participa en torneos online y presenciales. Su estilo es creativo, arriesgado y emocional, muy similar a su forma de jugar al fútbol.



En algún momento estuvo detrás de su excompañero del FC Barcelona en la consideración de jugadores de fútbol en el póker, Gerard Piqué; sin embargo, su frecuente participación en este tipo de competiciones y el hecho de ser un nombre más presente dentro del juego lo tiene como el “Rey” del póker en cuanto a futbolistas se refiere.



De hecho, es tal su afición al póker que, al quedar descartado recientemente por el seleccionado brasileño para una fecha FIFA previa al próximo mundial, se reportó que estuvo casi 24 horas jugando al póker online. Una cantidad de tiempo que se podría considerar importante para un jugador que aún se encuentra activo en el fútbol mundial.



Logros destacados

● Participación en eventos de la World Series of Poker (WSOP).

● Finalista en torneos online de alto nivel.

● Uno de los futbolistas más influyentes en la comunidad del póker.

2. Gerard Piqué

Exclub: FC Barcelona

Rol en el póker: jugador profesional y participante frecuente del EPT

Gerard Piqué es, probablemente, el segundo futbolista más asociado al póker profesional. Ha participado en torneos del European Poker Tour (EPT) y en eventos de alto nivel en Barcelona y Las Vegas. Su estilo de juego es agresivo, analítico y muy competitivo, reflejo de lo que fue su personalidad cuando compartía la cancha con figuras de talla mundial en Barcelona.

Logros destacados

● Participación en múltiples eventos del EPT.

● Mesas finales en torneos de alto nivel.

● Conocido por su capacidad para leer rivales.

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3. Teddy Sheringham

Exclub: Manchester United

Rol en el póker: jugador profesional con ganancias registradas.

Sheringham es uno de los casos más serios: tras retirarse del fútbol, se dedicó al póker profesional. Ha ganado cientos de miles de dólares en torneos oficiales y es respetado por su estilo disciplinado y metódico.

Logros destacados

● Ganancias superiores a 300.000 USD.

● Participación en la WSOP.

● Reconocido por su juego sólido y paciente.



4. Andriy Shevchenko

Exclub: AC Milan

Rol en el póker: Participante en torneos benéficos y profesionales

El Balón de Oro 2004 también ha mostrado su habilidad en las mesas. Shevchenko participa en torneos benéficos y eventos profesionales, donde destaca por su calma y su capacidad para manejar la presión.

Logros destacados

● Participación en torneos benéficos de alto nivel

● Invitado frecuente a eventos europeos

● Estilo de juego estratégico y conservador

5. Royston Drenthe

Exclub: Real Madrid

Rol en el póker: jugador profesional tras su retiro

Drenthe dejó el fútbol profesional y se dedicó al póker, participando en torneos presenciales y online. Su estilo es impredecible y agresivo, lo que lo convierte en un rival difícil de leer.

Logros destacados

● Participación en torneos europeos.

● Carrera activa como jugador profesional.

● Conocido por su estilo arriesgado.



Otros jugadores y exjugadores notables

Además de estos cinco nombres que mencionamos previamente por ser los que más han sido mencionados en competiciones de póker, hay otros nombres que llaman la atención por ser grandes jugadores; entre ellos podemos destacar a:

● Ronaldo Nazario.

● Cristiano Ronaldo.

● Gianluigi Buffon.

● Max Kruse.

● Jan Vang Sørensen.

● Tony Cascarino.

● Albert Riera.



Por qué tantos futbolistas se sienten atraídos por el póker

Si hay algo que tienen los futbolistas y los deportistas en general, es esa hambre competitiva en la que siempre quieren ganar. En el póker puedes tener exactamente esa misma sensación, pero sin la exigencia física del fútbol. Además, les interesa desarrollar otras facetas cognitivas que también les pueden ser de utilidad en el balompié; algunas de ellas son:

● Lectura del rival.

● Gestión emocional.

● Toma de decisiones bajo presión.

● Estrategia a largo plazo.

● Disciplina y autocontrol.

El cruce perfecto entre deporte y estrategia

Aunque muchas personas piensan que el póker es sencillamente un juego de azar o un mero entretenimiento, la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. Con él, los futbolistas pueden desarrollar una serie de habilidades cognitivas que les pueden ser de utilidad tanto en el deporte como en la vida.



Además, el juego se ha convertido en una herramienta de entrenamiento mental para muchos futbolistas porque les permite mantener su competitividad y tener un espacio donde pueden aplicar su inteligencia táctica y su capacidad para leer situaciones complejas.