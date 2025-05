Destruye a Lamine Yamal: "El mejor del mundo es francés, el segundo también; puede que él sea el tercero"

Con apenas 17 años, Yamal se lució con un gol y una asistencia ante los italianos y las reacciones de los jugadores del Inter y del propio Simone Inzaghi , su entrenador, no tardaron en llegar al finalizar el encuentro.

Lamine, días antes del partido, fue claro sobre su forma de pensar. “No me comparo con nadie, mucho menos con Messi. Tengo que ser mejor que yo mismo al día siguiente y hacer mi camino. Obviamente lo admiro como el mejor de la historia, pero no me comparo...”, expresó el joven en conferencia de prensa.

Sin embargo, el Inter de Milán no la pasó nada bien cuando intentaron frenar a Yamal en el campo. Marcus Thuram, delantero del equipo italiano, habló sin filtros sobre cómo vivió el partido en el Estadio Olímpico de Montjuic.

“Hablé mucho con Dimarco, que tenía que marcarlo. Lo animé y es normal que Yamal lo supere por su lado, pero no tenía que rendirse y enfrentarlo en cada jugada. Pusimos dos a marcarlo, pero deberíamos haber ido los once”, dijo Thuram.