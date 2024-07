El “Dibu” Martínez, portero de Argentina, defiende a los jugadores uruguayos y su confesión sobre los penales

“Me decís que voy a jugar mi cuarta final a esta edad (31 años), nunca lo hubiera planificado, me costó muchísimo. No cambiaría mi carrera para nada. Estoy muy ilusionado por jugar esta final como si hubiera sido mi primera final”, sostuvo el ‘1’ del Aston Villa.

Sobre la posibilidad de que el partido ante los colombianos se resuelva en una definición por penales, Martínez indicó que prefiere el triunfo en los 90 minutos, porque, aseguró, “los penales son cuestión de suerte”.

“Primero me enfoco en 90 minutos, que es lo más importante. Después si se da hasta los 120, haremos otros 30 minutos como hicimos en el Mundial, que nos tocó sufrir y jugando de muy buena manera. Después los penales son cuestión de suerte”, reconoció.

“Puedes estudiar mucho pero no todos los penales son iguales. He agarrado penales que eran totalmente lo opuesto a lo que había estudiado. A veces no te acuerdas, juegas 120 minutos y no tienes tiempo de recordar. Me concentro primero en los 90 minutos”, puntualizó el ‘Dibu’ Martínez.